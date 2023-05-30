«Реал» положил глаз на Николаса Джексона

Мадридский «Реал» хочет подписать у «Вильярреала» нападающего Николаса Джексона. По информации от Marca, «королевский клуб» действительно проявляет интерес к футболисту сборной Сенегала.

21-летний Николас в этом сезоне стал одним из главных открытий чемпионата Испании. Учитывая, что основной форвард «Реала» Карим Бензема скоро может покинуть команду, не исключено, что Джексона рассматривают в качестве прямой замены французу.

Отметим, что Джексон в этом сезоне отметился 11 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.