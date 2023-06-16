«Челси» договорился с нападающим «Вильярреала»

Форвард «Вильярреала» Николас Джексон дал согласие на переход в «Челси».

21-летний футболист, об интересе к которому со стороны лондонцев стало известно несколько дней назад, готов продолжить карьеру в Англии. Согласно сведениям The Athletic, «Челси» согласовал с сенегальцем условия личного контракта. В ближайшее время «синие» намерены договориться с «Вильярреалом» об условиях трансфера. Стоимость сделки оценивается в 35 млн евро.

Николас Джексон записал себе в актив 12 забитых мячей в 26 встречах минувшего розыгрыша Ла Лиги. Его контракт с «жёлтой субмариной» рассчитан до 2026 года.