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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» перед финальным свистком отобрал серебро у «Атлетико»

04 Июня 2023 • 21:27 Комментировать
Вильярреал
2:2
Атлетико М
окончен

В последнем туре чемпионата Испании «Атлетико» гостил у «Вильярреала» в надежде вырвать второе место у «Реала». Для этого нужно было сыграть лучше, чем соседи против «Атлетика». «Жёлтая субмарина» постоянно атаковала, нанеся под два десятка ударов, но в итоге проиграла. Хотя уже на девятой минуте Николас Джексон забил за левантийцев ударом метров с 15. Гости отыгрались со стандарта, Антуан Гризманн низом сыграл на Анхеля Корреа, который беспощадно бил с 10 метров. Этьен Капу из-за штрафной зарядил в перекладину. А после перерыва та же парочка сделала второй гол «Атлетико», Корреа реализовал выход один на один. Похожий момент у соперника ценой красной карточки прервал Аксель Витсель, а его команда в итоге едва не победила, но в компенсированное время серебро у «Атлетико» отобрал Хорхе Паскуаль - 2:2.

Протокол игры  
Вильярреал2:2Атлетико М
(1:0) Джексон Николас9'  
  18'Корреа Анхель (1:1)
  56'Корреа Анхель (1:2)
(2:2) Jorge Pascual90'  
Йоргенсен ФилипФемения Кико 46' (Куэнка Хорхе ( 46') Манди Аисса 85' (Мохика Хоан ( 85') Торрес Пау IIМорено Альберто  36' 85' (Jorge Pascual ( 85') Капу Этьен  40'Парехо ДаниэльЧуквезе Саму 66' (Баэна Алехандро ( 66'  75') Тригерос Мануэль 66' (Ло Чельсо Джовани ( 66') Пино ЙеремиДжексон Николас
Запасные: Рейна ПепеКаррейра СерхиоХассан ХессемГарсия Карло
Грбич Иво 85' (Гомис Антонио ( 85') Савич СтефанВитсель Аксель  70'Эрмосо МариоМолина НауэльРивас Пабло Барриос  69'Коке ХорхеНьигес СаульРегилон Серхио 84' (Лемар Тома ( 84') Корреа Анхель  76' 85' (Мората Альваро ( 85') Гризманн Антуан
Запасные: Доэрти МэттЭль Жебари СалимРайхани АбделлаЛьоренте МаркосКоррал Адриан
04 июня. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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