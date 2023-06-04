«Вильярреал» перед финальным свистком отобрал серебро у «Атлетико»

В последнем туре чемпионата Испании «Атлетико» гостил у «Вильярреала» в надежде вырвать второе место у «Реала». Для этого нужно было сыграть лучше, чем соседи против «Атлетика». «Жёлтая субмарина» постоянно атаковала, нанеся под два десятка ударов, но в итоге проиграла. Хотя уже на девятой минуте Николас Джексон забил за левантийцев ударом метров с 15. Гости отыгрались со стандарта, Антуан Гризманн низом сыграл на Анхеля Корреа, который беспощадно бил с 10 метров. Этьен Капу из-за штрафной зарядил в перекладину. А после перерыва та же парочка сделала второй гол «Атлетико», Корреа реализовал выход один на один. Похожий момент у соперника ценой красной карточки прервал Аксель Витсель, а его команда в итоге едва не победила, но в компенсированное время серебро у «Атлетико» отобрал Хорхе Паскуаль - 2:2.