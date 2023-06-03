Кондогбия покинет «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбия будет продан в летнее трансферное окно.

Француз не проходит в стартовый состав «матрасников» в нынешнем сезоне. По сведениям издания Marca, 30-летний хавбек проводит последние недели в клубе. В «Атлетико» не имеют планов на игрока и готовы продать его после открытия трансферного окна. Сам футболист также настроен уйти – его приоритетом остаётся Английская премьер-лига.

Жоффрей Кондогбия оценивается экспертами портала Transfermarkt в 18 млн евро. Его трудовое соглашение с мадридским «Атлетико» рассчитано до конца следующего сезона.