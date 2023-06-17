«Атлетико» планирует расширение стадиона

Мадридский «Атлетико» изучает возможность расширения стадиона «Цивитас Метрополитано».

По информации издания Marca, новая вместимость арены «матрасников» может составить 70 000 зрителей, что связано с постоянно растущим количеством владельцев абонементов. Сообщается, что каждый день в среднем 100 человек из всех регионов Испании и всех возрастов регистрируются в качестве владельцев абонементов на матчи топ-клуба Ла Лиги.

Напомним, что «Атлетико» выступает на новом стадионе с сезона 2017/2018. В 2019 году стадион «Цивитас Метрополитано» принял решающий матч розыгрыша Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».