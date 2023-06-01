Пике попрощался с Альбой

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике, прощаясь с Жорди Альбой, выразил свою благодарность и поделился некоторыми забавными моментами из их совместной карьеры.

«Жорди, у нас были очень схожие карьеры. Я тоже уходил. У нас особые отношения, мы пережили вместе немало замечательных моментов», – сказал Пике в своей прощальной речи.

Он также поделился забавными историями о юморе и взаимоотношениях с Альбой.

«Жорди очень быстро забывает шутки, это не как у Бускетса. Когда я обманул его, он сразу хотел отомстить. Буси ждал 10-15 дней», – рассказал Пике с улыбкой на лице.