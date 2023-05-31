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Хави: «Поверьте мне, возвращение Месси на 99% зависит от него самого»

31 Мая 2023 • 09:50 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что клуб с финансовой точки зрения почти полностью готов к возвращению Лионеля Месси. Это событие зависит только от самого футболиста, у которого скоро истекает контракт с «ПСЖ».

«Наши фанаты почти каждый матч начал скандировать фамилию Месси. Мне нравится это чувство, но поверьте мне, возвращение Лионеля на 99% зависит от него самого», – цитирует Хави Esport 3.

Напомним, у Месси также есть очень выгодное финансовое предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в размере 300 миллионов евро в год. Лионель может стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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