Хави: «Поверьте мне, возвращение Месси на 99% зависит от него самого»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес дал понять, что клуб с финансовой точки зрения почти полностью готов к возвращению Лионеля Месси. Это событие зависит только от самого футболиста, у которого скоро истекает контракт с «ПСЖ».

«Наши фанаты почти каждый матч начал скандировать фамилию Месси. Мне нравится это чувство, но поверьте мне, возвращение Лионеля на 99% зависит от него самого», – цитирует Хави Esport 3.

Напомним, у Месси также есть очень выгодное финансовое предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в размере 300 миллионов евро в год. Лионель может стать самым высокооплачиваемым футболистом планеты.