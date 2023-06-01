Бензема назвал «Барселону» своим любимым соперником

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назвал своего «любимого» соперника.

35-летний футболист, близкий к переходу в саудовский «Аль-Иттихад», пока не подтвердил свои намерения уйти из «Реала». На вопрос о том, кто является его излюбленным соперником, француз дал вполне ожидаемый ответ: «Команда, против которой мне больше всего нравится играть? «Барселона», – цитируют испанские СМИ Бензема.

Напомним, что контракт лидера атаки «сливочных» истекает в конце месяца. Сторонам не удалось согласовать новый договор.

В нынешнем сезоне Карим Бензема забил 30 голов за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.