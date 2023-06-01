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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема назвал «Барселону» своим любимым соперником

01 Июня 2023 • 20:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
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04.06 19:30

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назвал своего «любимого» соперника.

35-летний футболист, близкий к переходу в саудовский «Аль-Иттихад», пока не подтвердил свои намерения уйти из «Реала». На вопрос о том, кто является его излюбленным соперником, француз дал вполне ожидаемый ответ: «Команда, против которой мне больше всего нравится играть? «Барселона», – цитируют испанские СМИ Бензема.

Напомним, что контракт лидера атаки «сливочных» истекает в конце месяца. Сторонам не удалось согласовать новый договор.

В нынешнем сезоне Карим Бензема забил 30 голов за команду Карло Анчелотти во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
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