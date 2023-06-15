Тебас: «Я хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону», но не сложилось»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Напомним, что каталонский клуб намеревался вернуть аргентинца, решившего не продлевать контракт с «ПСЖ», но не смог предоставить тому необходимые гарантии. Месси принял предложение американского «Интер Майами».

«Я хотел, чтобы Лионель Месси вернулся в «Барселону» и вновь выступал в Ла Лиге, но обстоятельства сложились иначе. Наверняка «Барселона» найдёт других отличных игроков в дополнение к уже имеющимся», – цитирует журналист Решад Рахман главу испанского чемпионата.