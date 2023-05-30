Деку рассчитывает, что Рафинья останется в «Барселоне»

Деку, агент полузащитника «Барселоны» Рафиньи Диаса, рассчитывает на то, что его клиент останется в каталонском клубе на следующий сезон. Об этом сообщает издание Sport.

Источник добавляет, что Рафинья может быть продан только в том случае, если того потребует экономическая ситуация в «Барселоне». Также бразильца могут продать, если за него будут предложены уж больно привлекательные деньги.

Напомним, сам Деку в скором времени займёт одну из руководящих должностей в «Барселоне». Бывший игрок сборной Португалии ранее выступал за «сине-гранатовых» и выигрывал с клубом Лигу чемпионов в 2006 году.