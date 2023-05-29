Бускетс рассказал, что думает о Френки де Йонге

Опорник «Барселоны» Серхио Бускетс, который покинет клуб после этого сезона, высказался о роли полузащитника Френки де Йонга в команде и поделился своим мнением о том, где тот может лучше всего проявить себя.

«Де Йонг на позиции опорного хавбека? Он может играть там, но более комфортно ему в другой роли. Ему нужно иметь рядом кого-то, потому что ему нравится двигаться вперед. Конечно, он может играть на позиции опорника, но его качества лучше проявляются по-другому, когда он не ограничен своей ролью», – сказал Бускетс.

Также Бускетс недавно рассказал, кто лучше всего подошел бы ему на замену в «Барселоне».