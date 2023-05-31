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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» могла купить Мбаппе вместо Коутиньо

31 Мая 2023 • 19:31 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Бывший член совета директоров «Барселоны» Хавьер Бордас поделился информацией о попытке приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Функционер рассказал о неосуществленной попытке привлечь Килиана Мбаппе в состав команды. По его словам, «Барселона» была готова заплатить за него внушительную сумму.

«Мбаппе мог перейти в «Барселону» за 100 миллионов евро. Нам нужен был вингер после ухода Неймара. «Барса» подписала Дембеле, но была возможность взять их обоих. Мбаппе не хотел переходить в «Реал» из-за BBC (трио Бензема, Бэйла и Роналду, прим). В итоге «Барса» подписала Коутиньо».

Также Бордас рассказал о возможности приобретения Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Филиппе Коутиньо Килиан Мбаппе Усман Дембеле Хавьер Бордас
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