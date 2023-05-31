«Барселона» могла купить Мбаппе вместо Коутиньо

Бывший член совета директоров «Барселоны» Хавьер Бордас поделился информацией о попытке приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Функционер рассказал о неосуществленной попытке привлечь Килиана Мбаппе в состав команды. По его словам, «Барселона» была готова заплатить за него внушительную сумму.

«Мбаппе мог перейти в «Барселону» за 100 миллионов евро. Нам нужен был вингер после ухода Неймара. «Барса» подписала Дембеле, но была возможность взять их обоих. Мбаппе не хотел переходить в «Реал» из-за BBC (трио Бензема, Бэйла и Роналду, прим). В итоге «Барса» подписала Коутиньо».

Также Бордас рассказал о возможности приобретения Холанна.