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«Барселона» определилась с ценником Феррана Торреса слухи

29 Мая 2023 • 16:49 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Вингер «Барселоны» Ферран Торрес может быть продан в летнее трансферное окно.

23-летний игрок провёл не самый удачный для себя сезон, в связи с чем в прессе всё чаще появляются слухи о его скором уходе. Как сообщает журналист Хави Мигель, «Барселона» готова продать Торреса всего за 20-25 млн евро. В январе 2022 года испанец, напомним, был куплен «сине-гранатовыми» у «Манчестер Сити» за 55 млн евро.

Действующий контракт Феррана Торреса рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне он забил семь голов и трижды ассистировал, появившись на поле 43 раза во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.

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Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
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