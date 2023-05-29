Вингер «Барселоны» Ферран Торрес может быть продан в летнее трансферное окно.

23-летний игрок провёл не самый удачный для себя сезон, в связи с чем в прессе всё чаще появляются слухи о его скором уходе. Как сообщает журналист Хави Мигель, «Барселона» готова продать Торреса всего за 20-25 млн евро. В январе 2022 года испанец, напомним, был куплен «сине-гранатовыми» у «Манчестер Сити» за 55 млн евро.

Действующий контракт Феррана Торреса рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне он забил семь голов и трижды ассистировал, появившись на поле 43 раза во всех соревнованиях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 млн евро.