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Гвардиола попрощался с Бускетсом на «Камп Ноу»

31 Мая 2023 • 21:51 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

31 мая на «Камп Ноу» проходит прощальная церемония для легендарного хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса. В ходе церемонии прозвучали искренние слова одобрения и поддержки со стороны бывшего тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола, известный своими успехами на посту главного тренера «Барселоны», обратился к Бускетсу с речью.

«Поздравляю с завершением карьеры в нашем любимом клубе. Я знаю, что ты будешь тренером. Я буду ждать тебя на скамейке. Знай, что я побью тебя и отберу мяч (смеется)», – сказал Гвардиола.

Бускетс – воспитанник «Барселоны». В составе первой команды каталонцев хавбек провел 722 матча, в которых забил 18 голов и отдал 45 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Серхио Бускетс
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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