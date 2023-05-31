Гвардиола попрощался с Бускетсом на «Камп Ноу»

31 мая на «Камп Ноу» проходит прощальная церемония для легендарного хавбека «Барселоны» Серхио Бускетса. В ходе церемонии прозвучали искренние слова одобрения и поддержки со стороны бывшего тренера каталонцев Хосепа Гвардиолы.

Гвардиола, известный своими успехами на посту главного тренера «Барселоны», обратился к Бускетсу с речью.

«Поздравляю с завершением карьеры в нашем любимом клубе. Я знаю, что ты будешь тренером. Я буду ждать тебя на скамейке. Знай, что я побью тебя и отберу мяч (смеется)», – сказал Гвардиола.

Бускетс – воспитанник «Барселоны». В составе первой команды каталонцев хавбек провел 722 матча, в которых забил 18 голов и отдал 45 результативных передач.