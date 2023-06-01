Альба попрощался с «Барселоной»

Сегодня, 1 июля, в Барселоне прошла прощальная церемония защитника каталонской команды Жорди Альбы.

Альба произнес речь, в которой он выразил свою признательность и благодарность болельщикам.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить болельщиков. Я упомянул это сразу после прошлого матча, и сейчас повторю: вы подарили мне самые захватывающие моменты в моей карьере. Даже в самых смелых мечтах я не мог представить себе лучшего прощания», – заявил Альба.

Альба стал игроком «Барселоны» в 2012 году, куда перешел из «Валенсии». В составе каталонцев защитник провел 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 результативных передач.