Хави высказался о критике его игроков

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о критике, которую получают его игроки. Он напомнил, что и сам в бытность игрока был объектом жестокой критики.

«Когда моих игроков критикуют, я напоминаю им, что меня в свое время называли «раковой опухолью «Барсы». Я думаю, что только 3 или 4 игрока из текущего состава не подвержены подобной критике», – сказал Хави.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 годы. В качестве игрока «Барселоны» Хави выиграл множество различных трофеев, среди которых 4 кубка Лиги чемпионов, 8 титулов чемпиона Испании, 6 кубков Испании и 2 клубных чемпионата мира.