Нападающий «Барселоны» Рафинья может стать трансферной целью для «Баварии» в грядущее трансферное окно.

Как сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг, главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель является большим поклонником Рафиньи. По текущей информации, бразильский футболист не является подтвержденной целью трансфера для «Баварии», но этого стоит ожидать в ближайшие недели.

В минувшем сезоне нападающий провел в составе «Барселоны» 50 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 50 миллионов евро.