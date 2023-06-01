Месси выступил с речью на прощальной церемонии Альбы

Бывший футболист «Барселоны», нападающий Лионель Месси отправил эмоциональное послание своему бывшему товарищу по команде, защитнику Жорди Альбе, который проводит прощальную церемонию с командой.

«Привет, красавчик. Извини, что не могу быть рядом с тобой в этот особенный день. Наслаждайся этим последним днем. Наслаждайся своим прощанием. Я очень тебя люблю и желаю тебе всего наилучшего», – сказал Месси в видеосообщении.

Лионель Месси и Жорди Альба выступали в «Барселоне» в период с 2012 по 2021 год. На прощальной пресс-конференции Альба также рассказал о своей особой связи с Месси.