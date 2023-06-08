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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал решение Месси перейти в «Интер Майами»

08 Июня 2023 • 18:26 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о решении аргентинского нападающего Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».

В интервью специалист отметил, что заметил изменение в настроении Месси в последние недели.

«Решение Месси? Я заметил изменения за последние несколько недель. Может быть, он не был так уверен в своем возвращении в «Барсу». Лео нелегко», – заявил Хави.

Напомним, вчера, 7 июня, Лионель Месси объявил о своем переходе в «Интер Майами». Последние два сезона легендарный футболист каталонской «Барселоны» провел в составе «Пари Сен-Жермен».  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес Интер Майами
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