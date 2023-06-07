«Барселона» выступила с заявлением после перехода Месси в «Интер Майами»

В «Барселоне» заявили, что делали предложение Лионелю Месси.

Аргентинец признался, что горел желанием вернуться в каталонский клуб, но не получил необходимых гарантий. Он боялся, что ситуация с регистрацией может выйти из-под контроля или потребует от «Барселоны» жертв.

«Хорхе Месси [отец Лионеля] сказал Жоану Лапорте [президенту «Барселоны»] о решении Лео перейти в «Интер Майами», несмотря на наличие у него предложения от «Барселоны».

Лапорта и Хорхе Месси были готовы к совместной работе, чтобы отдать дань уважения игроку, которого всегда будут любить в «Барселоне», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова из заявления.