Хорхе Месси, отец и агент нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, хочет видеть своего сына в составе «Барселоны».

Журналист Жерар Ромеро на своей страничке в социальной сети сообщил, что отец 35-летнего аргентинца желает, чтобы футболист продолжил свою карьеру в каталонском клубе. Ранее сообщалось, что представители Ла Лиги уже связывались с Хорхе Месси, но подробности встречи не называются.

В текущем сезоне нападающий забил 21 мяч и записал на свой счет 20 результативных передач в 40 матчах во всех турнирах.

1 июня стало известно, что Месси не станет продлевать контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом.