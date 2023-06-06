Иньиго Мартинес в ближайшие часы пройдёт медосмотр для завершения перехода в «Барселону»

«Барселона» в скором времени объявит о подписании центрального защитника Иньиго Мартинеса.

32-летний футболист покинет «Атлетик» в качестве свободного агента – он не стал продлевать с баскским клубом контракт, рассчитанный до конца июня текущего года. Как уже сообщалось ранее, переход Мартинеса в «Барселону» практически неизбежен. Согласно сведениям издания El Chiringuito, в ближайшие часы игрок пройдёт медосмотр для каталонского клуба, после чего переход будет подтверждён.

Иньиго Мартинес выступал за «Атлетик» Бильбао с 2018 года. На его счету восемь забитых мячей и семь результативных передач в 177 матчах за команду.