«Барселона» в гостях проиграла «Сельте», обезопасив галисийцев от вылета в Сегунду

«Сельта» и «Барселона» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 38-го тура Ла Лиги состоялся 4 июня на стадионе «Балаидос».

«Барселона» закрывала сезон матчем против «Сельты». И если каталонцев ничего не интересовало, то галисийцы отчаянно боролись за выживание. Однако Хави помогать сопернику не стал, вот уже который тур тренер «Барселоны» выставляет основной состав на матч без турнирной мотивации. Левандовски, Рафинья и Торрес составили атакующую группу, Де Йонг, Эрик Гарсия и Кесси работали в полузащите.

Как раз Рафинья и открыл счёт опасным моментам, вырвавшись на оперативный простор и прокинув голкипера. Домингес помешал бразильцу нанести прицельный удар, а затем и боковой арбитр зажёг офсайд. Спустя две минуты Кесси из похожей позиции смог пробить, прошив Вильяра, однако и тут вмешался рефери. Франк отличился, однако тут же ВАР подключился и гол отменил. У Кесси тоже был зафиксирован офсайд.

Активное начало матча слегка усыпило команды. Только под занавес таймы приободрились «Сельта» и «Барселона», а начало активность положил всё тот же Кесси. Франк замкнул кросс Левандовски, пробив чуть выше перекладины. А затем и сам Роберт пробил из пределов штрафной площади. Обкрутил голкипера, но сотряс штангу ворот. Удивительно, но в ответ «Атлетик» кольнул куда мощнее.

Родригес забил, сыграв на добивании после мощного удара Де ла Торре, но тут же мяч был отменён из-за офсайда. А спустя всего минуту «Сельта» праздновала уже легитимный гол. Высокий прессинг позволил хозяевам отобрать мяч у чужой штрафной площади, Харис Сеферович чуть правее отыграл на Вейгу, а Габриэль ударом в дальний угол открыл счёт – 1:0. Далее «Сельта» неплохо игру сушила. По владению колоссальное преимущество было у «Барселоны», но никаких качественных преимуществ из-за этого каталонцы не получали.

Ничего не создавали каталонцы, а в середине второго тайма ещё и нарвались на второй результативный удар Вейги. Хотя Габриэль просто подавал с правого фланга, Сеферович пытался пробить, но этим лишь смутил Иньяки Пенья, только появившегося на замену. Мяч в итоге приземлился за шиворот голкипера «Барселоны» - 2:0. На этом борьба не закончилась, «Барселона» один мяч отыграла, но ушла с третьим поражением за последние четыре матча.

Это Ансу Фати замкнул кросс Дембеле с правого края, чётко пробив под голкипером – 2:1. «Сельта» победила и совершила невероятный рывок сразу на 13-е место, позабыв о возможном вылете.