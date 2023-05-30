Хави не исключил уход Фати ближайшим летом

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал исключать скорый уход нападающего Ансу Фати. Испанский специалист отметил, что будущее игрока будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем.

«Год назад я не хотел, чтобы из команды уходил Пьер-Эмерик Обамеянг, но всё зависело от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Нужно смотреть на экономическую обстановку. Это касается не только Фати, а и других футболистов», – цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сам Фати не хочет покидать «Барселону». Тем не менее, к игроку есть предметный интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги.