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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави не исключил уход Фати ближайшим летом

30 Мая 2023 • 11:20 Комментировать
Сельта
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Барселона
04.06 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не стал исключать скорый уход нападающего Ансу Фати. Испанский специалист отметил, что будущее игрока будет зависеть от ситуации с финансовым фэйр-плеем.

«Год назад я не хотел, чтобы из команды уходил Пьер-Эмерик Обамеянг, но всё зависело от ситуации с финансовым фэйр-плеем. Нужно смотреть на экономическую обстановку. Это касается не только Фати, а и других футболистов», – цитирует Хави журналист Фабрицио Романо.

Напомним, сам Фати не хочет покидать «Барселону». Тем не менее, к игроку есть предметный интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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