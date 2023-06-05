Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс рассказал о сложностях игры опорником

05 Июня 2023 • 20:23 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Полузащитник Серхио Бускетс, покинувший «Барселону», рассказал о сложностях игры на его позиции.

Бускетс, который был неотъемлемой частью каталонской команды на протяжении многих лет, рассказал о своих мыслях и опыте в игре на позиции опорного полузащитника.

«Игра на позиции опорного полузащитника требует большого обучения, изучения. Ты делаешь одно и то же множество раз, и рано или поздно все становится интуитивным. Приходится быть готовым ко всему», – отметил Бускетс.

Он также подчеркнул, что, играя на такой позиции, всегда нужно думать.

«Поверьте мне, усталость здесь больше психическая, чем физическая», – добавил полузащитник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июня
21:09 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ начали охоту за голкипером «Севильи»
21:04 · Испания. Ла Лига
Месси отложил переговоры с «Аль-Хилялем» на год слухи
20:59 · Англия. Премьер-лига
Хаверц согласовал условия контракта с «Реалом»
20:41 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Тоттенхэма» определилось с минимальной ценой за Кейна слухи
20:23 · Испания. Ла Лига
Бускетс рассказал о сложностях игры опорником
20:13 · Англия. Премьер-лига
Стали известны детали контракта, который «Реал» хочет предложить Кейну слухи
19:54 · Испания. Ла Лига
Левандовски не перейдёт в клуб из Саудовской Аравии слухи
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готовится сделать предложение по Кейну слухи
19:36 · Германия. Бундеслига
Рафинья может перейти в «Баварию» слухи
19:29 · Испания. Ла Лига
Фреснеда сможет покинуть «Вальядолид» за 20 миллионов евро слухи
19:29 · Испания. Ла Лига
«Обещал Европу, а мы едем в Сегунду»: Фанаты «Вальядолида» недовольны Роналдо
19:16 · Испания. Ла Лига
Винисиус стал лидером по обводкам в минувшем сезоне
18:40 · Испания. Ла Лига
Стали известны наказания фанатов «Валенсии», причастных к расизму в адрес Винисиуса
18:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сделает официальное предложение Месси в ближайшие дни слухи
18:14 · Испания. Ла Лига
Бускетс: «Гвардиола — лучший тренер, с которым я работал»
Все новости
Рекомендуем