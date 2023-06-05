Бускетс рассказал о сложностях игры опорником

Полузащитник Серхио Бускетс, покинувший «Барселону», рассказал о сложностях игры на его позиции.

Бускетс, который был неотъемлемой частью каталонской команды на протяжении многих лет, рассказал о своих мыслях и опыте в игре на позиции опорного полузащитника.

«Игра на позиции опорного полузащитника требует большого обучения, изучения. Ты делаешь одно и то же множество раз, и рано или поздно все становится интуитивным. Приходится быть готовым ко всему», – отметил Бускетс.

Он также подчеркнул, что, играя на такой позиции, всегда нужно думать.

«Поверьте мне, усталость здесь больше психическая, чем физическая», – добавил полузащитник.