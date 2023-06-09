«Барселона» вынуждена продать нескольких игроков.

Как сообщает журналист Diario AS Хави Мигель, спортивный директор «Барселоны» подтвердил, что команде необходимо как минимум три продажи, чтобы иметь возможность сделать желаемые покупки.

Источник добавляет, что первым игроком, который покинет клуб, станет полузащитник Франк Кесси. Два других трансфера на продажу будут выбираться из списка, в котором есть нападающие Ансу Фати и Ферран Торрес, а также защитник Эрик Гарсия.

Ранее стали известны позиции, которые «Барселона» собирается усилить в первую очередь.