Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, кого «Барселона» продаст в первую очередь слухи

09 Июня 2023 • 18:12 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

«Барселона» вынуждена продать нескольких игроков.

Как сообщает журналист Diario AS Хави Мигель, спортивный директор «Барселоны» подтвердил, что команде необходимо как минимум три продажи, чтобы иметь возможность сделать желаемые покупки.

Источник добавляет, что первым игроком, который покинет клуб, станет полузащитник Франк Кесси. Два других трансфера на продажу будут выбираться из списка, в котором есть нападающие Ансу Фати и Ферран Торрес, а также защитник Эрик Гарсия.

Ранее стали известны позиции, которые «Барселона» собирается усилить в первую очередь.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси Ансу Фати Эрик Гарсия Ферран Торрес Матеу Алемани трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
18:44 · Германия. Бундеслига
​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»
18:36 · Испания. Ла Лига
Мадридский суд признал незаконной сделку Ла Лиги и CVC
18:12 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кого «Барселона» продаст в первую очередь слухи
17:23 · Испания. Ла Лига
​«Галатасарай» надеется подписать Фелиша
16:34 · Англия. Премьер-лига
​Хави гарантировал Гюндогану место в основе «Барселоны» 3
16:08 · Испания. Ла Лига
​Мората продлил контракт с «Атлетико»
15:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о подписании защитника 1 официально
14:43 · Испания. Ла Лига
«Реал» обеспокоен травмами Менди, но руководство понимает, что игрока будет сложно продать
14:37 · Италия. Серия А
​«Реал» вместо Кейна планирует подписать чемпиона мира 1 слухи
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Реал» сразятся за Лаутаро Мартинеса 4
10:33 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» объявила о трансфере официально
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» не вёл переговоров с Хаверцом и не собирается этого делать 1
09:34 · Италия. Серия А
«Милан» хочет перехватить игрока у «Реала»
07:07 · Испания. Ла Лига
Месси высказался о срыве трансфера в «Барселону»
05:28 · Испания. Ла Лига
Руководство «Атлетико» вычислило и «забанило» троих хулиганов, повесивших на мост куклу Винисиуса
Все новости
Рекомендуем