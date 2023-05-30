«Барселона» просит нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси проявить терпение и подождать до следующего вторника, когда клуб может получить зеленый свет по финансовому плану от Ла Лиги.

Как сообщает издание Sport, финансовый план играет ключевую роль в возможностях «Барселоны» регистрировать новые контракты и продлевать существующие. Клуб активно работает над сокращением заработной платы и внесением необходимых корректировок для соблюдения ФФП.

Недавно спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф прокомментировал ситуацию с Месси.

Звездный аргентинец покинул «Барселону» и перебрался в «ПСЖ» в 2021 году.