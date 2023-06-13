В «Барселоне» считают, что полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласится на переезд в Каталонию.

Контракт 32-летнего игрока истекает в конце месяца. «Горожане» заинтересованы в продлении договора, но капитан команды Хосепа Гвардиолы по-прежнему не озвучил своё решение. По сведениям журналистки Лайи Тудель, «Барселона» уверена в том, что сможет переманить Гюндогана в свои ряды, несмотря на намерения «Манчестер Сити» сохранять хавбека. Ситуация должна проясниться в скором времени.

Илкай Гюндоган помог «Манчестер Сити» завоевать требл в финишировавшем сезоне. Цвета английского гранда он защищает с 2016 года.