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«Барселона» уверена в подписании Гюндогана слухи

13 Июня 2023 • 22:42 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

В «Барселоне» считают, что полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган согласится на переезд в Каталонию.

Контракт 32-летнего игрока истекает в конце месяца. «Горожане» заинтересованы в продлении договора, но капитан команды Хосепа Гвардиолы по-прежнему не озвучил своё решение. По сведениям журналистки Лайи Тудель, «Барселона» уверена в том, что сможет переманить Гюндогана в свои ряды, несмотря на намерения «Манчестер Сити» сохранять хавбека. Ситуация должна проясниться в скором времени.

Илкай Гюндоган помог «Манчестер Сити» завоевать требл в финишировавшем сезоне. Цвета английского гранда он защищает с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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