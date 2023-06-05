Хави: «Барселоне» нужно усиливать состав, чтобы преуспеть в Европе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес надеется на усиление состава в межсезонье.

Каталонский гранд стал победителем завершившегося розыгрыша Ла Лиги, набрав 88 очков. В поединке заключительного тура «сине-гранатовые» уступили на выезде «Сельте» (1:2).

«На этой неделе мы узнаем, какие варианты у нас будут на трансферном рынке. Будем честны – нам необходимо усиливаться, чтобы быть конкурентоспособными в Европе.

Я не знаю, для кого из нынешнего состава сегодняшний матч был последним в «Барселоне», но скоро мы займёмся планированием на новый сезон. Нам нужно усиление», – цитируют Хави испанские СМИ.