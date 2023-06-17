Левандовски рассказал, почему Хави хочет видеть Киммиха в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски ответил на вопрос об интересе своего клуба к полузащитнику «Баварии» Йозуа Киммиху.

Польский футболист прекрасно знаком со способностями немецкого хавбека по совместным выступлениям в Мюнхене. После завершения товарищеского матча между сборными Польши и Германии, в котором команда Левандовски одержала минимальную победу, у форварда спросили о возможном приходе Киммиха в «Барселону»: «Почему Хави настаивает на подписании Киммиха? Такой игрок – мечта любого тренера, и в этом нет никакого секрета», – приводит журналист Флориан Плеттенберг слова 34-летнего футболиста.