«Барселона» готова рассмотреть трансферные предложения по четырём игрокам.

Ряды «сине-гранатовых» грядущим летом могут покинуть Рафинья Диас, Ферран Торрес, Ансу Фати и Франк Кесси – всем четверым будет позволено уйти, если поступят приемлемые предложение, докладывает Sport. Все вышеприведённые игроки, если верить слухам, интересны различным клубам ведущих европейских лиг, однако конкретные переговоры по ним пока не ведутся.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Рафиньи Диаса составляет 50 млн евро, Ансу Фати оценивается в 35 млн, Ферран Торрес – в 30 млн, а Франк Кесси – в 28.