Лапорта: «Альба был первым, кто попросил назначить Хави»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта попрощался с Жорди Альбой.

34-летний левый защитник покинет клуб после завершения текущего сезона. Он выступал за каталонцев на протяжении 11 лет.

«Такие игроки, как Жорди, являются душой нашего клуба, – высказывается Лапорта. – Именно он был первым, кто сказал мне, что Хави должен возглавить «Барселону». Альба согласился помочь нам финансово – он добровольно отказался от части зарплаты, что поможет нам собрать конкурентоспособный состав. На такое идут немногие игроки», – высказался президент «Барселоны» на церемонии, посвящённой прощанию с клубом латераля.