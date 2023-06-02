Хави рассказал, на каких позициях сможет использовать Месси

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, как он сможет использовать нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, ранее выступавшего за каталонский клуб, в случае возвращения аргентинца в испанскую команду.

«Месси – универсальный игрок, он может выступать на многих позициях. В «Барселоне» он может приносить пользу на позиции вингера, полузащитника или ложной девятки», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

Напомним, вчера главный тренер парижского клуба Кристоф Галтье сказал, что Месси после окончания текущего сезона покинет клуб. Позже пресс-служба парижан заявила, что специалист оговорился.