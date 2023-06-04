«Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 38-го тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сельта - Барселона
Доступ после регистрации
Протокол игры
Вильяр Иван•Мингеса Оскар•Нуньес Унай•Домингес Карлос•Галан Хави•Перес Карлес•Пейнадо Франсиско•Оскар Родригес•Де ла Торре Лука•Вейга Габриэль•Сеферович Харис
Тер Штеген Марк-Андре•Роберто Серхи•Кунде Жюль•Кристенсен Андреас•Алонсо Маркос•Кесси Франк•Гарсия Эрик•Де Йонг Френки•Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Торрес Ферран
04 июня. Стадион "Балаидос".
Бан пользователя