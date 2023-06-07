Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал ближе к переезду в США.

Клуб МЛС – очевидный фаворит в борьбе за аргентинца, докладывает El Larguero. Ожидается, что зарплата Месси в американском «Интере» составит порядка 50 млн евро в год, также игрок будет участвовать в спонсорских сделках клуба.

Отмечается также, что в случае успешного исхода переговоров с Месси «Интер Майами» с высокой вероятностью подпишет Серхио Бускетса, который покидает «Барселону» по окончании сезона.

35-летний нападающий ещё не принял итогового решения: он до последнего надеется на возвращение в «Барселону», но утрачивает веру в такой сценарий.