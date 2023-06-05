Вейга повторил достижение Агуэро 14-летней давности

В заключительном туре испанского чемпионата «Сельта» совершила подвиг, обыграв «Барселону» - так бывшая команда Валерия Карпина и Александра Мостового гарантировала себе место в Примере на следующий сезон.

Два мяча за «Сельту» забил Габри Вейга, который стал самым молодым автором дубля в ворота «Барселоны» со времен Серхио Агуэро в 2009 году, который сделал это в возрасте 20 лет 272 дней. Вейге сейчас 21 год и восемь дней - совсем недавно он отпраздновал свой день рождения.

Вейга является воспитанником «Сельты», свои выступления в основном составе клуба начал в 2020 году. Привлекается для выступлений в младших испанских сборных.