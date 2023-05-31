Инсайдер Херард Ромеро высказался о возможном возвращении Лионеля Месси в «Барселону»

Согласно информации, поступавшей в последние дни из различных источников, аргентинец так и не дождётся предложения от каталонского клуба, несмотря на своё желание вернуться. По сведениям Ромеро, ситуация обстоит иначе: вероятность возвращения Месси в «Барселону» составляет 80%. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес постоянно поддерживает связь с аргентинцем, и оба не выражают никакого беспокойства в вопросе сделки. 35-летний игрок твёрдо намерен перейти в «Барселону» грядущим летом.