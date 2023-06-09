«ПСЖ» не претендует на Кефрена Тюрама, «Ливерпуль» лидирует в борьбе за игрока

«Пари Сен-Жермен» не намерен соперничать с «Ливерпулем» за подписание полузащитника Кефрена Тюрама.

22-летний игрок «Ниццы» привлёк внимание различных топ-клубов, и в последние дни основными претендентами на француза назывались «ПСЖ» и «Ливерпуль». Как сообщает журналист Бенжамен Куаре, Тюрам не входит в планы парижан, поэтому шансы «Ливерпуля» на его подписание весьма велики. Ранее сообщалось, что английский гранд уже достиг устной договорённости с самим футболистом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость опорного хавбека в 32 млн евро. Его контракт с «Ниццей» рассчитан до 2025 года.