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Месси не вернётся в «Барселону» слухи

31 Мая 2023 • 22:29 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов принять решение о своем будущем, и оно не связано с «Барселоной».

Как сообщает испанский журналист Гильем Балаге, Месси очень хотел вернуться и был готов сделать все возможное, чтобы это произошло, но клуб так и не сделал ему официальное предложение.

Как добавил Балаге, если аргентинец так и не вернется в каталонскую команду, это не будет виной Ла Лиги.

С 2021 года Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», куда перебрался свободным агентом.

Ранее поступила информация, что Месси отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Kirolnic
31 Мая 2023 в 23:07
Как вы задолбали своими новостями про Месси. Вернется- не вернется...
Больше писать нечего?
Пора покидать данный желтушный сайт...
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