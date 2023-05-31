Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готов принять решение о своем будущем, и оно не связано с «Барселоной».

Как сообщает испанский журналист Гильем Балаге, Месси очень хотел вернуться и был готов сделать все возможное, чтобы это произошло, но клуб так и не сделал ему официальное предложение.

Как добавил Балаге, если аргентинец так и не вернется в каталонскую команду, это не будет виной Ла Лиги.

С 2021 года Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», куда перебрался свободным агентом.

Ранее поступила информация, что Месси отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии.