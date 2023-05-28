Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» обошёл «Сент-Этьен» по числу чемпионских титулов

28 Мая 2023 • 00:10 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

«ПСЖ» в субботу вечером официально стал 11-кратным чемпионом Франции. Таким образом, парижане обошли «Сент-Этьен» - 10-кратного чемпиона страны, единолично возглавив список триумфаторов чемпионата Франции.

Девять из своих 11 чемпионств парижский гранд завоевал с 2013 года – по настоящее время. Лишь в 2017 году парижане уступили борьбу «Монако», а в 2021 году – «Лиллю», став тогда вице-чемпионами.

Отметим, что девятикратным чемпионом страны является «Марсель», восемь чемпионских титулов – у «Монако» и «Нанта», семь – у «Лиона». Шестикратным чемпионом Франции являются «Бордо» и «Реймс», четырёхкратными – «Лилль» и «Ницца».  

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбург», но стал чемпионом Франции 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сент-Этьен ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Клермон Клермон
Лорьян Лорьян
2
0
2.32 3.40 3.15
Видео
Окончен
Лион Лион
Реймс Реймс
3
0
1.86 3.90 4.00
Видео
Окончен
Страсбург Страсбург
ПСЖ ПСЖ
1
1
6.00 4.60 1.53
Видео
Окончен
Анже Анже
Труа Труа
2
1
2.50 3.45 2.85
Видео
Окончен
Монпелье Монпелье
Ницца Ницца
2
3
2.65 3.50 2.65
Видео
Окончен
Ланс Ланс
Аяччо Аяччо
3
0
1.22 6.40 15.00
Видео
Окончен
Тулуза Тулуза
Осер Осер
1
1
2.04 3.60 3.65
Видео
Окончен
Лилль Лилль
Нант Нант
2
1
1.34 5.40 9.40
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Брест Брест
1
2
1.43 4.90 7.40
Видео
Окончен
Ренн Ренн
Монако Монако
2
0
1.95 3.70 3.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Мая
00:22 · Франция. Лига 1
Месси завоевал 43-й трофей в карьере и сравнялся с Дани Алвесом
00:10 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» обошёл «Сент-Этьен» по числу чемпионских титулов
00:00 · Франция. Лига 1
«Ланс» впервые за 24 года сыграет в Лиге чемпионов
27 Мая
23:58 · Франция. Лига 1
«Лилль» вырвал победу у «Нанта»
23:55 · Франция. Лига 1
«Тулуза» поделила очки с «Осером»
23:53 · Франция. Лига 1
«Брест», «Лион», «Клермон», «Ницца» и «Анже» отпраздновали победы
23:52 · Франция. Лига 1
«Ланс» трижды огорчил «Аяччо»
23:46 · Франция. Лига 1
Месси - новый рекордсмен по голам в топ-5 лиг Европы 1
23:39 · Франция. Лига 1
Мбаппе извинился перед болельщицей, в которую попал мячом на разминке
22:15 · Франция. Лига 1
Пети: «Неймар, уходи!»
21:30 · Франция. Лига 1
«Страсбург» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:30 · Франция. Лига 1
«Ренн» - «Монако»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
14:44 · Франция. Лига 1
Эмилиано Мартинес рассказал о трогательном моменте с участием Месси
14:33 · Франция. Лига 1
Тренер «Страсбурга»: «Месси много ходит на поле пешком, но даже тогда он понимает футбол лучше, чем кто-либо» 1
12:00 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси - это смесь Кройфа и Марадоны»
Все новости
Рекомендуем