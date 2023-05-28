«ПСЖ» обошёл «Сент-Этьен» по числу чемпионских титулов

«ПСЖ» в субботу вечером официально стал 11-кратным чемпионом Франции. Таким образом, парижане обошли «Сент-Этьен» - 10-кратного чемпиона страны, единолично возглавив список триумфаторов чемпионата Франции.

Девять из своих 11 чемпионств парижский гранд завоевал с 2013 года – по настоящее время. Лишь в 2017 году парижане уступили борьбу «Монако», а в 2021 году – «Лиллю», став тогда вице-чемпионами.

Отметим, что девятикратным чемпионом страны является «Марсель», восемь чемпионских титулов – у «Монако» и «Нанта», семь – у «Лиона». Шестикратным чемпионом Франции являются «Бордо» и «Реймс», четырёхкратными – «Лилль» и «Ницца».

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбург», но стал чемпионом Франции