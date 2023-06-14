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Чемпионат Франции. Лига 1

Нагельсманн впечатлил президента «ПСЖ»

14 Июня 2023 • 00:32 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Наставник Юлиан Нагельсманн становится всё ближе к назначению в «Пари Сен-Жермен».

В последние недели именно немецкий специалист является приоритетным для парижан кандидатом на пост главного тренера. Стороны неоднократно встречались и обсуждали потенциальное сотрудничество, и президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи был впечатлён после переговоров с 35-летним рулевым, сообщает известный журналист Флориан Плеттенберг. Напомним, что «Бавария» получит компенсацию в размере 10-15 млн евро от нового клуба Нагельсманна – ожидается, что для гранда Лиги 1 это не станет серьёзной преградой.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Юлиан Нагельсманн
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