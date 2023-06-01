В «ПСЖ» не подтвердили уход Месси, объяснив слова тренера

В четверг рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье общался с журналистами на пресс-конференции. В ходе мероприятия тренер сказал, что в субботу Лионель Месси проведёт последний матч на «Парк де Пренс».

Любопытно, что в «ПСЖ» уход Месси не подтвердили.

«Кристоф Галтье оговорился. Он имел в виду, что матч против «Клермона» станет для Месси последним на «Парк де Пренс» в этом сезоне», - комментарий из Парижа приводит Le Parisien.

В то же время Le Parisien отмечает, что комментарий клуба ничего не меняет – Месси покинет «ПСЖ» летом и станет свободным агентом.

Напомним, что Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.

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