В «ПСЖ» не подтвердили уход Месси, объяснив слова тренера

В четверг рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье общался с журналистами на пресс-конференции. В ходе мероприятия тренер сказал, что в субботу Лионель Месси проведёт последний матч на «Парк де Пренс».
Любопытно, что в «ПСЖ» уход Месси не подтвердили.
«Кристоф Галтье оговорился. Он имел в виду, что матч против «Клермона» станет для Месси последним на «Парк де Пренс» в этом сезоне», - комментарий из Парижа приводит Le Parisien.
В то же время Le Parisien отмечает, что комментарий клуба ничего не меняет – Месси покинет «ПСЖ» летом и станет свободным агентом.
Напомним, что Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.
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