Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» не подтвердили уход Месси, объяснив слова тренера

01 Июня 2023 • 19:13 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

В четверг рулевой «ПСЖ» Кристоф Галтье общался с журналистами на пресс-конференции. В ходе мероприятия тренер сказал, что в субботу Лионель Месси проведёт последний матч на «Парк де Пренс».

Любопытно, что в «ПСЖ» уход Месси не подтвердили.

«Кристоф Галтье оговорился. Он имел в виду, что матч против «Клермона» станет для Месси последним на «Парк де Пренс» в этом сезоне», - комментарий из Парижа приводит Le Parisien.

В то же время Le Parisien отмечает, что комментарий клуба ничего не меняет – Месси покинет «ПСЖ» летом и станет свободным агентом.

Напомним, что Лионель Месси играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.

«Барселона» провела встречу по трансферу Месси – известны подробности

Хави назвал условие возвращения Месси в «Барселону»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Кристоф Галтье трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ КЛЕРМОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
20:36 · Англия. Премьер-лига
Льорис прокомментировал слухи о возвращении в «Ниццу»
19:34 · Франция. Лига 1
30-летний тренер «Реймса» Стилл продлил контракт
18:28 · Испания. Ла Лига
Стало известно, кто сыграл ключевую роль в переходе Асенсио в «ПСЖ» 2 слухи
18:26 · Испания. Ла Лига
Раскрыта зарплата Асенсио в «ПСЖ»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов назвал хороший европейский клуб для Малкома
17:41 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ»
17:32 · Франция. Лига 1
Французский журналист - о Месси: «Он все ещё слишком хорош, чтобы играть в Саудовской Аравии»
17:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не будет праздновать чемпионство из-за инцидента с Рико
17:08 · Испания. Ла Лига
Селюк назвал следующий клуб Месси
15:57 · Франция. Лига 1
Тудор подтвердил уход из «Марселя»
15:50 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» сообщили, что в планы клуба не входит приглашение Месси 3
15:29 · Франция. Лига 1
Тудор покидает «Марсель»
15:25 · Франция. Лига 1
Галтье не считает, что Месси есть за что критиковать
14:10 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника «Реала»
09:51 · Франция. Лига 1
Энрике согласен возглавить «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем