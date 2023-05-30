«ПСЖ» продолжает работать над трансфером Люка Эрнандеса

«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить у «Баварии» защитника Люка Эрнандеса, который способен сыграть как в центре, так и на левом фланге обороны. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, француза очень хочет видеть в своей команде президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.

Сообщается, что сам Эрнандес пока не спешит продлевать контракт с «Баварией». «ПСЖ» предлагает Люка намного более высокую зарплату по сравнению с той, что француз получает в Мюнхене. Тем не менее, парижский клуб пока не обращался к «Баварии» с официальным предложением о трансфере.

Отметим, что контракт Эрнандеса с «Баварией» заканчивается летом 2024 года. Люка является самым дорогим трансфером в истории мюнхенского клуба.