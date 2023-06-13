Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не сомневается в своём переходе в мадридский «Реал».

Как известно, 24-летний игрок может покинуть ряды парижан уже в ближайшие месяцы, и главным претендентом на него считается именно «Реал». В недавних сообщениях СМИ утверждается, что «королевский клуб» готов потратить на звёздного француза порядка 200 млн евро. По сведениям издания Le Parisien, сам Мбаппе поддерживает такой вариант: он считает, что его переход в «Реал» – лишь вопрос времени.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. В завершившейся кампании форвард забил 41 гол и 10 раз ассистировал, сыграв 43 матча.