Месси стал лучшим игроком Лиги 1 по средней оценке

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших футболистов завершившегося розыгрыша Лиги 1 по средней оценке от статистического портала.

Выступления 35-летнего аргентинца оценены алгоритмами WhoScored в 8,28 баллов. Вторая строчка осталась за лучшим бомбардиром чемпионата Килианом Мбаппе – 7,80. Третий – Неймар, также представляющий «ПСЖ» (7,71). Пятёрку лидеров замкнули Александр Ляказетт из «Лиона» (7,42) и Реми Кабелла из «Лилля» (7,38).

Лионель Месси стал лучшим ассистентом чемпионата Франции – 2022/23 с 16 результативными передачами. Также в его активе 16 забитых мячей.