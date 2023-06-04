Нагельсманн готов сотрудничать с Анри в «ПСЖ»

Наставник Юлиан Нагельсманн считает, что Тьерри Анри подойдёт на роль его ассистента в «Пари Сен-Жермен».

О вероятном назначении тренерского дуэта стало известно в воскресенье. По информации L'Equipe, сам Нагельсманн одобряет сотрудничество со знаменитым экс-нападающим: немецкий специалист считает, что Анри будет весьма полезен в должности ассистента благодаря знанию французского футбола, местного менталитета и специфики Лиги 1. Ожидается, что в ближайшие дни тренеры проведут встречу для обсуждения деталей проекта.

Недавно в СМИ появились известия о заинтересованности Юлиана Нагельсманна в работе в «ПСЖ».