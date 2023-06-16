Юлиан Нагельсманн уже знает, кого позовёт в «Пари Сен-Жермен» в случае своего назначения.

Немецкий рулевой, уволенный из «Баварии» в марте, ведёт переговоры с боссами «ПСЖ». 35-летний специалист считается основным кандидатом на пост, который, судя по всему, в скором времени оставит Кристоф Галтье. По данным L'Equipe, Нагельсманн попробует подписать Бенжамена Павара, если получит работу в парижском клубе. Французский защитник может покинуть «Баварию» нынешним летом, и экс-наставник мюнхенцев высоко оценивает его способности.

В числе претендентов на Бенжамена Павара значатся миланский «Интер» и «Ливерпуль». Контракт 27-летнего футболиста с «Баварией» истекает через год.