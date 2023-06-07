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Чемпионат Франции. Лига 1

Нагельсманн проведёт переговоры с президентом «ПСЖ» в среду слухи

07 Июня 2023 • 01:52 Комментировать
ПСЖ
2:3
Клермон
окончен

Рулевой Юлиан Нагельсманн скоро обсудит с «Пари Сен-Жермен» условия потенциального сотрудничества.

35-летний специалист с недавних пор считается основным кандидатом на должность главного тренера парижан, которую скоро оставит Кристоф Галтье. Уже в среду Нагельсманн проведёт переговоры с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи, докладывает L'Equipe. Примечательно, что по соображениям конфиденциальности встреча может состояться не в Париже.

Юлиан Нагельсманн занимал должность наставника «Баварии» до марта текущего года, после чего был отправлен в отставку и заменён Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Юлиан Нагельсманн
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