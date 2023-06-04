Галтье прокомментировал известия о скором увольнении из «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о своём пребывании в клубе после заключительного матча сезона.

Парижане уступили «Клермону» в поединке последнего тура Лиги 1 (2:3) уже в статусе чемпионов Франции. Судя по всему, для Галтье этот матч станет последним у руля команды – как известно, в «ПСЖ» не планируют продолжать сотрудничество с наставником.

«Сегодня утром я прочитал эти новости, после чего поговорил с Луишем Кампушем. Было решено провести встречу в начале следующей недели.

Я понимаю разочарование, но мы выиграли 11-й титул, и это что-то значит. Я познакомился с замечательными игроками. СМИ не были ко мне добры, но это часть моей работы. Этот опыт сделал меня сильнее», – сказал в интервью Prime Video Sport Галтье.