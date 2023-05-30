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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими хочет покинуть «ПСЖ» летом

30 Мая 2023 • 14:07 Комментировать
ПСЖ
...
Клермон
03.06 22:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Хорхе Пикона, марокканский фуллбек недоволен своим положением в Париже и хочет перейти в другую команду.

Отмечается, что приоритетом для Хакими является возвращение в мадридский «Реал», но проблема в том, что «королевский клуб» пока не ищет игроков на усиление правого фланга обороны. Трансфер Ашрафа обратно в «Реал» сейчас смотрится маловероятным.

Напомним, Хакими проводит свой второй сезон в составе «ПСЖ». В этой кампании марокканец записал на свой актив 5 голови 3 результативные передачи в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими трансферы футбола - лето 2023
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