Хакими хочет покинуть «ПСЖ» летом

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими намерен сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Хорхе Пикона, марокканский фуллбек недоволен своим положением в Париже и хочет перейти в другую команду.

Отмечается, что приоритетом для Хакими является возвращение в мадридский «Реал», но проблема в том, что «королевский клуб» пока не ищет игроков на усиление правого фланга обороны. Трансфер Ашрафа обратно в «Реал» сейчас смотрится маловероятным.

Напомним, Хакими проводит свой второй сезон в составе «ПСЖ». В этой кампании марокканец записал на свой актив 5 голови 3 результативные передачи в чемпионате.